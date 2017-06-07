Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı

myanmar ordusuna ait 116 kişi taşıyan uçak kayboldu!

MYANMAR ORDUSUNA AİT 116 KİŞİ TAŞIYAN UÇAK KAYBOLDU!

Son dakika... Myanmar ordusuna ait 116 kişiyi taşıyan askeri uçağın radardan kaybolduğu bildirildi. İlk açıklamalara göre uçakta 105 yolcu ve 16 kişilik mürettebat bulunuyordu. Yolcuların çoğunun asker ailelerinden oluştuğu sanılıyor

Tarih : 07 Haziran 2017, 14:58
Puan Ver : Myanmar Ordusuna Ait 116 Kişi Taşıyan Uçak Kayboldu!(6/10)4


'Burma' olarak da bilinen Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 116 kişiyi taşıdığı belirtilen askeri uçağın yerel saatle 13.35'te, TSİ 09.05'te Myeik kenti ile başkent Yangon arasındaki bölgede, Andaman Denizi üzerinde sayir halindeyken kaybolduğu duyuruldu.



'İLETİŞİMİMİZ ANİDEN KESİLDİ'



Açıklamada "Dawei kasabasının 32 km batısına ulaştığında uçakla iletişimimiz aniden kesildi" dendi. ​Genelkurmay Başkanlığı gemi ve uçaklarla arama kurtarma çalışmalarının da başladığını da belirtti



 



kaynak:posta








Etiketler: Myanmar  Ordusuna  Ait  116  Kişi  Taşıyan  Uçak  Kayboldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER