

'Burma' olarak da bilinen Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 116 kişiyi taşıdığı belirtilen askeri uçağın yerel saatle 13.35'te, TSİ 09.05'te Myeik kenti ile başkent Yangon arasındaki bölgede, Andaman Denizi üzerinde sayir halindeyken kaybolduğu duyuruldu.







'İLETİŞİMİMİZ ANİDEN KESİLDİ'







Açıklamada "Dawei kasabasının 32 km batısına ulaştığında uçakla iletişimimiz aniden kesildi" dendi. ​Genelkurmay Başkanlığı gemi ve uçaklarla arama kurtarma çalışmalarının da başladığını da belirtti







kaynak:posta