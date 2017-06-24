Nadide Sultan: Evlilik Cinsel İlişkiyi Öldürmüyor
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nadide sultan: evlilik cinsel ilişkiyi öldürmüyor

NADİDE SULTAN: EVLİLİK CİNSEL İLİŞKİYİ ÖLDÜRMÜYOR

Şarkıcı Nadide Sultan, Posta Gazetesi'ne verdiği röportajda, yönetmen eşi Hakan Yonat ile evliliğinden bahsetti.

Tarih : 24 Haziran 2017, 12:40
Puan Ver : Nadide Sultan: Evlilik Cinsel İlişkiyi Öldürmüyor(9/10)6


Nadide Sultan, "Evlilik, cinsel ilişkiyi ve aşkı öldürüyor mu?" sorusuna, "Öyle bir şey yok! Bence tam aksi. 3 yıldır he rgün yeniden aşık oluyorum kocama" yanıtını verdi.



"EŞİMLE Facebook'TAN GÖRÜŞMEYE BAŞLAMIŞTIK"



Ünlü şarkıcı, eşi Hakan Yonat ile tanışma hikayesini şöyle anlattı:

"Bizim hikayemiz 20 yıl önceye dayanıyor. Hep bir elektriklenme vardı aramızda. Ama bir türlü bir şeyler yaşanamıyordu. Sonra neredeyse 10 yıl hiç görüşmediğimiz bir zaman dilimi oldu. Bir gün beni Facebook'tan ekledi. Görüşmeye başladık. O yüzden  Instagram'ı çok sevsem de favori sosyal medya hesabım Facebook."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Nadide  Sultan  Evlilik  Cinsel  İlişkiyi  Öldürmüyor    haber

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