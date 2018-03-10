Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo hakkındaki transfer söylentileri bitmek bilmiyor.

Cim Bom'un bonservisini almak için büyük uğraşlar verdiği Japon sol bek için Avrupa'dan pek çok takımın da devrede olduğu yazılmıştı.

FATİH TERİM ALINMASINI İSTEDİ

Son olarak İtalyan basını ise oyuncuyla ilgili farkı bir iddiaya yer verdi. Inter kulübüne yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi, önümüzdeki nisan ayında Galatasaray ile Milano kulübünün oyuncunun bonservisi konusunda büyük oranda anlaşacağını yazdı.

Habere göre Inter, Sarı Kırmızılı yönetimden 4 ila 5 milyon euroluk bir bedel talep edecek. İtalyan devi, bunun yanında Galatasaray yönetiminden oyuncunun performansına bağlı bir takım bonuslar da isteyecek.

Kaynak: haberinburada