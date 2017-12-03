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NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN JAPONYA'DAKİ KAYIP KIZI BULUNDU


Naim Süleymanoğlu'nun Japonya'daki Kayıp Kızı Bulundu
Tarih : 03 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Naim Süleymanoğlu'nun Japonya'daki Kayıp Kızı Bulundu(7/10)3

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya geçen hafta Naim Süleymanoğlu'nun ailesinin, efsane haltercinin sır kızını bulmak için yardım istediğini yazmıştı. Sarıkaya bugünkü yazısında müjdeli haberi duyurdu.

Süleymanoğlu'nun kızının bulunduğunu ifade eden Sarıkaya, "Bir filmin hikâyesini okumuş, hatta yaşamış gibiyim" diye belirtti.

"TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDE POZ VERDİ"

Sarıkaya'nın yazısının konuyla ilgili kısmı şu şekilde:

"Naomi Sekai Süleymanoğlu, dün annesiyle birlikte ziyaret ettiği Türkiye'nin Tokyo sefareti'nde, Büyükelçi Mercan'ın ikram ettiği baklavayı yedikten sonra Türk bayrağı önünde poz veriyordu. Babasının yolundan gitmiş, spor akademisinde okumuştu.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Çalıştığı şirketten izinleri aldıktan sonra Türkiye'ye gelip amcaları ve kardeşleriyle tanışmak istediğini belirtti. Yaşananlar karşısında ise şaşkındı.

GELİNCE FOTOĞRAFINI ÇEKERSİNİZ

Fotoğrafından bir kare rica ettim, annesi, 'Şimdilik kimse tanımasın, gelince fotoğrafımızı çekersiniz' dedi. Amcalarını, kız kardeşlerini; annesinin bugün dahi yardımını anımsadığı Zeki Türkeş ve eşinin de aralarındaa bulunduğu baba dostlarını görmek için sabırsızlanıyordu.

"BİR FİLMİN HİKAYESİNİ OKUMUŞ, HATTA YAŞAMIŞ GİBİYİM"

Bir de 'Annem çok söz etti; amcam Muharrem'i, kızı kuzenim Elif'i çok merak ediyorum.Elif de orada olacak mı?' diyordu... Elif Süleymanoğlu ise İngiltere'den 'Kesin gelirim' mesajını yolluyordu.

Bu süreçte büyük emeği geçen Büyükelçi Mercan ile dün son konuşmamızda ikimiz de aynı cümleyi kurunca gülmeye başladık...

Bir filmin hikâyesini okumuş, hatta yaşamış gibiyim..."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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