NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN JAPONYA'DAKİ KAYIP KIZI BULUNDU
Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya geçen hafta Naim Süleymanoğlu'nun ailesinin, efsane haltercinin sır kızını bulmak için yardım istediğini yazmıştı. Sarıkaya bugünkü yazısında müjdeli haberi duyurdu.
Süleymanoğlu'nun kızının bulunduğunu ifade eden Sarıkaya, "Bir filmin hikâyesini okumuş, hatta yaşamış gibiyim" diye belirtti.
"TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDE POZ VERDİ"
Sarıkaya'nın yazısının konuyla ilgili kısmı şu şekilde:
"Naomi Sekai Süleymanoğlu, dün annesiyle birlikte ziyaret ettiği Türkiye'nin Tokyo sefareti'nde, Büyükelçi Mercan'ın ikram ettiği baklavayı yedikten sonra Türk bayrağı önünde poz veriyordu. Babasının yolundan gitmiş, spor akademisinde okumuştu.
TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR
Çalıştığı şirketten izinleri aldıktan sonra Türkiye'ye gelip amcaları ve kardeşleriyle tanışmak istediğini belirtti. Yaşananlar karşısında ise şaşkındı.
GELİNCE FOTOĞRAFINI ÇEKERSİNİZ
Fotoğrafından bir kare rica ettim, annesi, 'Şimdilik kimse tanımasın, gelince fotoğrafımızı çekersiniz' dedi. Amcalarını, kız kardeşlerini; annesinin bugün dahi yardımını anımsadığı Zeki Türkeş ve eşinin de aralarındaa bulunduğu baba dostlarını görmek için sabırsızlanıyordu.
"BİR FİLMİN HİKAYESİNİ OKUMUŞ, HATTA YAŞAMIŞ GİBİYİM"
Bir de 'Annem çok söz etti; amcam Muharrem'i, kızı kuzenim Elif'i çok merak ediyorum.Elif de orada olacak mı?' diyordu... Elif Süleymanoğlu ise İngiltere'den 'Kesin gelirim' mesajını yolluyordu.
Bu süreçte büyük emeği geçen Büyükelçi Mercan ile dün son konuşmamızda ikimiz de aynı cümleyi kurunca gülmeye başladık...
Bir filmin hikâyesini okumuş, hatta yaşamış gibiyim..."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar