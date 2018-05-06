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Naim Süleymanoğlu'nun Kızlarından Babalık Davasına İtiraz
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Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından babalık davasına itiraz

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN KIZLARINDAN BABALIK DAVASINA İTİRAZ

Naim Süleymanoğlu'nun Japon gazeteciden kızı Sekai Mori'nin açtığı babalık davasına Naim'in 2 kızı itiraz etti: Sekai babamızın kızı değil, amacı miras.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Naim Süleymanoğlu'nun Kızlarından Babalık Davasına İtiraz(7/10)3

Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, dün Naim'in Japon gazeteci Kyoko Mori'den olduğu öne sürülen ve şu an 27 yaşında olan kızı Sekai Mori, efsane haltercinin yasal mirasçısı olan 3 kızına dava açtı ve babasıyla DNA karşılaştırılması yapılmasını talep etti.

Bu talebin ardından Süleymanoğlu'nun kızları Sezin Süleymanoğlu ve E.S.'nin, avukatları Aziz Demir aracılığıyla itiraz dilekçesi verdiği öğrenildi. Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre dilekçede, Naim Süleymanoğlu'nun ölmeden önce kızını bulmaya, ona ulaşmaya çalıştığı iddialarının asılsız olduğu belirtilerek, "Kendisi dünyaca tanınmış bir sporcu olup kızı olduğu iddiasıyla onu arama çalışması içerisine girseydi, tüm imkânlarını seferber edeceği, her durumda kızını bulacağı işten bile değildir. Davacı, babasının kim olduğunu bilmediğini, merhumun vefatından sonra Dışişleri ve büyükelçilik kanalı ile kendine ulaşıldığını, bu şekilde babasının kim olduğunu öğrendiğini söylemiştir" denildi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Dilekçede, Süleymanoğlu'nun 18 Kasım 2017'de vefat ettiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: "Dava 3 Ocak 2018'de açılmıştır. Yani 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde davacının ilgili makamlar tarafından bulunması hayatın olağan akışına aykırıdır. İddialar bu sebeple gerçeği yansıtmamaktadır."

"Süleymanoğlu'nun, kızının kendi mirasından pay alabilmesi ve nüfusa kaydolabilmesi için vefat ettiği hastanede DNA örneği bıraktığı iddialarının da kabulü mümkün değildir" denilen dilekçede, "Merhum tarafından kızı olduğuna ilişkin neden yazılı bir vasiyetname bırakılmayıp da DNA örneği bırakılarak kızının bu şekilde bulunmasını istediği de tarafımızca anlaşılmamıştır" ifadesi kullanıldı.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Dilekçede, "Süleymanoğlu'nun kızlarından Sezin'in 2000, E.S.'nin ise 2001 doğumlu olduğu belirtilerek şöyle devam edildi: "Merhumun evlilik dışı çocuklarını sahiplendiğini ve babalık vazifesini yerine getirdiğini bu durum kanıtlar niteliktedir. Eğer davacının iddia ettiği şekilde kendisi merhumun kızı olsaydı, tüm imkânlarını seferber ederek kendisini bulacağı kaçınılmazdı. Bu sebeple tüm iddialar asılsızdır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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