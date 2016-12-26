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nakoulma kayserispor'dan ayrıldı

NAKOULMA KAYSERİSPOR'DAN AYRILDI

Burkina Fasolu futbolcu Nakoulma, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Tarih : 26 Aralık 2016, 16:34
Puan Ver : Nakoulma Kayserispor'dan Ayrıldı(5/10)2


Burkina Fasolu futbolcu Prejuce Nakoulma, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı.



Kayserispor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nakoulma'nın kulüpten ayrılma isteğine dair fesih yazısının daha önce kendilerine ulaştığını ancak futbolcuyla ikili ilişkileri sayesinde Burkina Fasolu oyuncuyu bugüne kadar kulüpte tutmayı başardıklarını söyledi.



Nakoulma'yı, Süper Lig'in 16. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında da oynattıklarını anımsatan Yıldız, futbolcunun kulüpten ayrılarak Afrika Uluslar Kupası için ülkesine gittiğini belirtti.



Serbest futbolcu statüsündeki 29 yaşındaki oyuncunun ikinci yarıda takıma dönmesi için görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Ahmet Yıldız, Nakoulma'nın karar vermek için kendilerinden süre istediğini sözlerine ekledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Nakoulma  Kayserispor  Dan  Ayrıldı    haber

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