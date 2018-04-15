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Nalburda tecavüz girişimi! Korku dolu anlar kamerada

NALBURDA TECAVÜZ GİRİŞİMİ! KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Rusya'da bıçaklı saldırgan, girdiği nalburda bir çocuk annesi kadına tecavüze yeltendi. Genç kadının direniş anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Nalburda Tecavüz Girişimi! Korku Dolu Anlar Kamerada(10/10)6

Rusya'da nalbur dükkanına giren bıçaklı saldırgan, bir çocuk annesi genç kadının boğazına bıçak dayayıp tecavüz etmeye kalktı. Yaşanan boğuşma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YOLDAN GEÇEN MÜHENDİS, SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Genç kadın, bıçaklı saldırgana direndiği sırada kapının önünden geçen 29 yaşındaki genç mühendis, çaresiz kadını kurtarmak için hiç düşünmeden nalbur dükkanına girdi. Saldırgan, içeri giren mühendisin yardımıyla etkisiz hale getirildi.

Genç kadını tecavüze yeltenen bıçaklı saldırgan

KAHRAMAN MÜHENDİSE TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Polis olay yerine gelip, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, çaresiz kadını tecavüzden kurtaran genç mühendis alkışlarla karşılandı. Soyal medyada genç mühendise cesaretinden dolayı tebrik mesajları yağdı.

Rusya'nın kahraman ilan ettiği mühendis

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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