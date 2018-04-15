NALBURDA TECAVÜZ GİRİŞİMİ! KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Rusya'da bıçaklı saldırgan, girdiği nalburda bir çocuk annesi kadına tecavüze yeltendi. Genç kadının direniş anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Rusya'da nalbur dükkanına giren bıçaklı saldırgan, bir çocuk annesi genç kadının boğazına bıçak dayayıp tecavüz etmeye kalktı. Yaşanan boğuşma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
YOLDAN GEÇEN MÜHENDİS, SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Genç kadın, bıçaklı saldırgana direndiği sırada kapının önünden geçen 29 yaşındaki genç mühendis, çaresiz kadını kurtarmak için hiç düşünmeden nalbur dükkanına girdi. Saldırgan, içeri giren mühendisin yardımıyla etkisiz hale getirildi.Genç kadını tecavüze yeltenen bıçaklı saldırgan
KAHRAMAN MÜHENDİSE TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Polis olay yerine gelip, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, çaresiz kadını tecavüzden kurtaran genç mühendis alkışlarla karşılandı. Soyal medyada genç mühendise cesaretinden dolayı tebrik mesajları yağdı.Rusya'nın kahraman ilan ettiği mühendis
Kaynak: haberinburada
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