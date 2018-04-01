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NAMAZ KILARKEN MOTOSİKLETİNİ ÇALDILAR! O ANLAR KAMERADA


Namaz kılarken motosikletini çaldılar! O anlar kamerada
Tarih : 01 Nisan 2018, 18:00
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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi'nde yatsı namazını kılmak için camiye giden H.N. isimli vatandaş, motosikletini caminin bahçesine park etti. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 hırsız, H.N. camide namaz kılarken, motosikletini çaldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Motosikleti çalınan vatandaş durumu Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine hırsızlığın yaşandığı caminin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelenmeye başlanıldı.

Ekiplerce incelenen görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından motosikletin çalındığı belirlendi.

Jandarma yaşanan hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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