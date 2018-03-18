Afrin merkezine operasyon öncesi ÖSO'nun son hazırlıkları kameralar tarafından anbean kaydedildi. Sabah namazını kılıp ilçe merkezine giden ÖSO güçleri, kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı.

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine operasyon başladı. Operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu'nun son hazırlıkları kameralara yansıdı. Sabah namazını kılan ÖSO mensupları, ardından araçlara binerek Afrin ilçe merkezine yönelik operasyon için harekete geçti. Kısa süre sonra da operasyon başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO mensupları ilçe merkezine girdi.

ZILGITLARLA KARŞILANDILAR

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu.

Kaynak: haberinburada