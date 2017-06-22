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NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ FETÖ'DEN GÖZALTINDA


NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ FETÖ'DEN GÖZALTINDA
Tarih : 22 Haziran 2017, 16:32
Puan Ver : Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Fetö'den Gözaltında(10/10)7


Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile 5 öğretim üyesi gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şimşek ile 7 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



 



kaynak:habertürk








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