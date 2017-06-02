

FETÖ operasyonları kapsamında bu sabah flaş bir operasyon için daha düğmeye basıldı. Namık Kemal Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında rektör yardımcılarının, ve profesörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ ilinde FETÖ/PDY terör örgütünün üniversite yapılanmasının yönelik olarak Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden aralarında rektör yardımcılarının, profesörlerin bulunduğu onlarca kişi bu sabah gözaltına alınmaya başlandı.







kaynak:sabah