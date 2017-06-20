NANİ: BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM
Spor Toto Süper Ligi iki sezondur şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon Şampiyonlar Liginde de üst turları kovalamayı hedefleyen Beşiktaş'ın transfer listesine dün sürpriz bir isim daha eklendi.
Fotomaç'ın edindiği bilgiye göre, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın satmak istediği Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Portekizli kanat Luis Nani, Beşiktaş'ın gündemine girdi.
Portekizli Nani için, Beşiktaş'ta forma giyen Milli Takımdan arkadaşı Ricardo Quaresma'nın da devreye girdiği ve siyah beyazlı takıma gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
kaynak:sabah
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