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Napoli'nin 90'da Attığı Gol, Şehirde Deprem Etkisi Yarattı

NAPOLİ'NİN 90'DA ATTIĞI GOL, ŞEHİRDE DEPREM ETKİSİ YARATTI

İtalya Liginde Napoli'nin 90. dakikada Juventus'a attığı gol, şehirde küçük çaplı deprem etkisi yaptı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Napoli'nin 90'da Attığı Gol, Şehirde Deprem Etkisi Yarattı(9/10)5

İtalya Serie A'da Napoli, deplasmanda Juventus'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederken puan farkını 1'e indirip şampiyonluk yarışını tekrar başlattı.

DÜŞÜK ŞİDDETLİ DEPREM OLDU

Euro-Med isimli bir Sismoloji merkezi ise Kalidou Koulibaly'nin 90. dakikada attığı gol sırasında Napoli'de yer hareketlerinde değişim olduğunu belirtti. Napoli taraftarlarının gol sevinci sırasında yer hareketlerinde bir hareketlilik oluştuğunu belirten firma, bu hareketlerin düşük şiddetli bir deprem etkisi yaptığını kaydetti.

10 BİN TARAFTAR, TAKIMI HAVALİMANINDA KARŞILAMIŞTI

Napoli taraftarları, Juventus deplasmanı dönüşü 10 bin taraftarla takımlarını havalimanında karşılaşmışlardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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