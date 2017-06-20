

Nasa güneş sisteminin dışında 219 tane yeni gezegen keşfettiğini açıkladı. Keşfedilen gezegenlerin 10'u dünya gibi kayalık ve yaşam için elverişli koşullara sahip olan Goldilocks Kuşağı'nda yer alıyor. Bu gezegenler ne çok sıcak olacak kadar yıldızlara yakın, ne de suyun sıvı halde bulunamayacağı kadar soğuk.







Twitter hesabında yaptığı açıklamada Nasa keşfi Kepler uzay teleskobuyla yaptığını belirtti. Kepler teleskobu daha önce güneş sistemi dışında 4000'den fazla gezegen olduğu düşünülen cisim keşfetmişti. Teleskobun bu keşifleri direkt olarak gezegen olarak kabul edilmiyor. Şu ana kadar Kepler'in keşfettiği 4034 güneş sistemi dışı cismin 2335'i gezegen olarak kayıtlara geçmiş. Ayrıca Kepler'in keşfettiği 50 dünya benzeri gezegenin 30'u onaylandı.







kaynak:sabah