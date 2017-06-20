Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

nasa, 10 yeni gezegen keşfetti!

NASA, 10 YENİ GEZEGEN KEŞFETTİ!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin dışında 219 yeni gezegen adayı keşfetti. Bunlardan Dünya'nın büyüklüğü ve sıcaklığına yakın olduğu sanılan 10'unda yaşam olabileceği açıklandı

Tarih : 20 Haziran 2017, 14:43
Puan Ver : Nasa, 10 Yeni Gezegen Keşfetti!(7/10)4


Nasa güneş sisteminin dışında 219 tane yeni gezegen keşfettiğini açıkladı. Keşfedilen gezegenlerin 10'u dünya gibi kayalık ve yaşam için elverişli koşullara sahip olan Goldilocks Kuşağı'nda yer alıyor. Bu gezegenler ne çok sıcak olacak kadar yıldızlara yakın, ne de suyun sıvı halde bulunamayacağı kadar soğuk.



Twitter hesabında yaptığı açıklamada Nasa keşfi Kepler uzay teleskobuyla yaptığını belirtti. Kepler teleskobu daha önce güneş sistemi dışında 4000'den fazla gezegen olduğu düşünülen cisim keşfetmişti. Teleskobun bu keşifleri direkt olarak gezegen olarak kabul edilmiyor. Şu ana kadar Kepler'in keşfettiği 4034 güneş sistemi dışı cismin 2335'i gezegen olarak kayıtlara geçmiş. Ayrıca Kepler'in keşfettiği 50 dünya benzeri gezegenin 30'u onaylandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Nasa  10  Yeni  Gezegen  Keşfetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER