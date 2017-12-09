NASA ASTRONOTU, CALİFORNİA'DAKİ TARİHİ YANGINI UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ
NASA astronotu Randy Bresnik, ABD'nin California eyaletinde günlerdir devam eden devasa boyutlardaki yangını uzaydan görüntüledi.
Astronot Randy Bresnik, Baja ve Kamp Pendleton'ın doğusundaki yangının uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı. Güney Koliforniyanın birçok yerinde neredeyse bir hafta önce başlayan yangın, günler geçmiş olmasına rağmen hala devam ediyor.
132 BİN DÖNÜM ORMAN YANDI, 45 KİŞİ ÖLDÜ
Güney Kaliforniya'da 132 bin dönüm ormanlık arazı yandı, binlerce kişi bölgeyi boşalttı.
Güçlü Santa Ana rüzgarlarının mevsimi olması ve kuru hava sebebiyle yangınların birkaç gün daha süreceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Yangında 45 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce insan da yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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