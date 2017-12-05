Gezegenimizin yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul paylaşımı yapıldı.

ASTRONOT ÇEKTİ, TWITTER'A ATTI

Astronot Randy Bresnik, uzay görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un fotoğrafını çekti ve bu kareyi kişisel Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı. Bresnik tweet'inde, "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan iyi geceler" yazdı.

BOĞAZI DA PAYLAŞMIŞLARDI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu geçtiğimiz aylarda da İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.

Kaynak: haberinburada