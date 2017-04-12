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NASA'DAN DÜNYAYI SARSACAK YENİ BİR AÇIKLAMA GELİYOR!


NASA'DAN DÜNYAYI SARSACAK YENİ BİR AÇIKLAMA GELİYOR!
Tarih : 12 Nisan 2017, 09:06
Puan Ver : Nasa'dan Dünyayı Sarsacak Yeni Bir Açıklama Geliyor!(9/10)9


NASA, bu tür duyuruları büyük keşifler öncesinde yapıyor. Keşfin Satürn'e gönderilen Cassini uydusundan alınan veriler üzerine olduğu tahmin ediliyor. Son olarak Dünya'ya 39 ışık yılı ötede yaşanabilir 7 gezegen keşfettiğinde yapmıştı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre; Astronomların Trappist-1 adını verdiği cüce yıldızdan uzaklığı dünya ile benzer olan 7 gezegende sıcaklık seviyesinin de dünya ile benzer olabileceği düşünülüyor.



Trappist 1'in yüzey ısısının güneşin yarısı kadar olduğuna dikkat çekiliyor ki bu da kızıl cüce yıldızın ultra soğuk olduğu anlamına geliyor.



Buna karşılık yörüngesindeki 7 gezegen eğer yeteri kadar yakınsa, bu gezegenlerin de dünyadakine benzer yeterlilikte solar enerji alabileceği vurgulanıyor.



 



kaynak:milliyet








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