Bakan Çelik: 2017 Yılı İçin Anadolu Ekmeklik Sert Buğdayın Alım Fiyatı Ton Başına 940 Tl
Oyuncusunu Aslan'a Kaptıran Sevilla'dan Cimbom'a Transfer Çalımı
Galatasaray'a Cavanda Piyangosu! Harekete Geçtiler
Başbakan Yıldırım'dan, Chp Ve Hdp'ye 15 Temmuz Cevabı: Biz De Davet Edilmedik
Erdoğan'dan Chp'nin Yürüyüşüne Katılan Ahmet Türk'e Sert Çıkış: Hani Hastaydı Bu Yahu
Ağda Firmasının Aşırı 'ateşli' Reklamları Yasaklandı
"Akıncı Üssü'ndeki 15 Temmuz" Uzaydan Böyle Görüldü
Cimbom Uğraştı Uğraştı, Kaymağını Ukraynalılar Yiyecek
Fethiye'de Rezalet! Küçücük Erkek Çocukları, Barın Üstünde Dans Ettirdiler
Dünya'nın Yörüngesine İlk Işınlanma Yapıldı
Canına Kıyacaktı! Dalgınlığını Fırsat Bilen Polis Hayatını Kurtardı
Nasa'nı Güneş Yüzeyinde Fark Ettiği Leke, Dünya'ya Büyük Zarar Verebilir
21 Yaşındaki Futbolcu, Annesini Ve Kardeşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
Komşuların Park Yeri Kavgasında, 7 Aylık Hamile Kadın Dayak Yedi
Maçta Kalbi Duran 20 Yaşındaki Oyuncu, Komadan Çıkarılacak
Yolu Yapılmayan Köylü Kadınlar Yolları Kapatarak Amaçlarına Ulaştı
Abdullah Gül'den "Gülen İle Görüştü" İddialarına Yanıt
Kritik Kurumu Darbecilerden Kurtaran Emir: Gerekirse Şehit Olun!
Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da Saklanmasaydı Bu Yürüyüşe Farklı Bakabilirdik

NASA'NI GÜNEŞ YÜZEYİNDE FARK ETTİĞİ LEKE, DÜNYA'YA BÜYÜK ZARAR VEREBİLİR


NASA'nı Güneş Yüzeyinde Fark Ettiği Leke, Dünya'ya Büyük Zarar Verebilir
Tarih : 12 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Nasa'nı Güneş Yüzeyinde Fark Ettiği Leke, Dünya'ya Büyük Zarar Verebilir(8/10)4

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) gözlem evinde Güneş yüzeyinde korkutan bir leke fark edildi. Güneş üzerindeki lekenin, Dünya'nın 19 katı büyüklüğünde olduğu açıklandı.

"GENİŞ ÇAPTA BİR PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR"

Lekenin geniş çapta bir güneş patlamasına neden olabileceği ve iletişim sistemlerine hasar verebileceği uyarısında bulunuldu.

"ATMOSFERE RADYOAKTİF PARTİKÜL SALABİLİR"

Patlamanın bir başka zararı da Dünya atmosferine radyoaktif partikül salınımı olacağı belirtildi.

"7 GÜN İÇİNDE ÇOK DAHA BÜYÜYECEK"

İlk olarak geçtiğimiz hafta fark edilen güneş lekesinin 7 gün içinde çok daha büyük bir kütleye ulaştığının da altı çizildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nasa    Güneş  Yüzeyinde  Fark  Ettiği  Leke  Dünya  Ya  Büyük  Zarar  
Verebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER