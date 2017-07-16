Chp'li Başkanın Şehit Öğretmenle İlgili Sözleri Protokolü Ağlattı
Sneijder'in, Galatasaray'dan Gönderilmesinin Sebebi Belli Oldu
Nasri Bombası Patlıyor! Anlaşma Tamam
Fenerbahçe, Galatasaray'ı Yıkan Ghoddos'u Listesine Aldı
Amine Gülşe, Mesut Özil'in Yatak Odasına Servet Harcadı
İstediği Forveti Yönetime Bildirdi: Mutlaka Alın
Polis Memurunu Şehit Eden Zanlının Dosyası Kabarık Çıktı
İkramiye Farkı Alacak Emekliler İçin 29 Ocak Son Gün
Arap Basınından İlginç İddia! İşte Bağdadi'nin Yerine Gelecek İsim
Darbe Gecesi Sela Okuduğu İçin Darbedilen Müezzin 10 Kere Sela Okudu
Ümit Özat'tan Çok Konuşulacak Sözler: Limon Satarım Yine De Gitmem
Yolanthe Yengeden Türkçe Veda
Kampa Geç Gelen Talisca'nın Cezası Belli Oldu
Tunceli'de Pkk'nın Bombacısı Ölü Ele Geçirildi! Necmettin Öğretmeni De Şehit Etmişti
Senegal'de Stadın Duvarı Çöktü, 8 Kişi Yaşamını Yitirdi
Fenerbahçe Yönetimi, Kocaman'ın İsteği İçin Ada'ya Çıkarma Yapacak
Şenol Güneş'ten Talisca'ya Tatlı Sert Karşılama: Neredesin Evladım Sen
Valbuena Ve Dirar Krizi Patlak Verdi! Eller Kollar Bağlandı
Güvenlik Görevlisi, Üst Araması Sırasında Adriana Lima'nın Beline Dolandı
Pilottan Kuleye: Martıya Çarpmış Olabiliriz

NASRİ BOMBASI PATLIYOR! ANLAŞMA TAMAM


Nasri bombası patlıyor! Anlaşma tamam
Tarih : 16 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Nasri Bombası Patlıyor! Anlaşma Tamam(5/10)1

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün uzun süredir Nasri transferiyle uğraştığı ve Fransız yıldızın sarı-kırmızılı formayı giymesinin an meselesi olduğu ortaya çıktı.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Nasri ile ilk temas İsviçre'de gerçekleşti. Sabah Gazetesinin haberine göre kura çekimine Cenevre'ye giden Cenk Ergün burada oyuncunun menajeriyle masaya oturdu ve taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

TUDOR BASKI YAPIYOR

Östersunds yenilgisinden sonra "Yaratıcı oyuncum yok" diyen Tudor'un da Nasri'de ısrarcı olduğu ve "Sneijder ve Bruma'nın boşluğunu Nasri ve Belhanda fazlasıyla doldurur" dediği öğrenildi. Tudor, Belhanda ve Nasri'yi 10 numara ve sol açıkta değişmeli olarak kullanmayı planlıyor.

İNGİLTERE'DE 10 YIL

O.Marsilya'da 4 sezon forma giydikten sonra Arsene Wenger'in Arsenal kadrosuna kattığı Samir Nasri, 4 yıl Londra kulübü için ter döktükten sonra Manchester City'ye transfer olmuştu. Yıldız oyuncularla dolu kadroda 6 sezon kalmayı başaran Fransız oyuncu geçen sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giydi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nasri  Bombası  Patlıyor  Anlaşma  Tamam    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER