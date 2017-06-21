NASRİ TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK MI? O SÖZLER...
Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Samir Nasri'ye Çin'den dev bir teklif geldi. Oyuncuya yakın kaynaklar ise Türkiye iddiaları hakkında konuştu.
Adı Fenerbahçe ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri için Çin kulübü Shanghai Shenhua'nın yaptığı astronomik teklif ortaya çıktı.
KESENİN AĞZINI AÇTILAR
The Sun'ın haberine göre Şangay takımı, Nasri için haftada 290 bin Euro'luk bir teklif sundu. Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırdıkları habere göre, Shenhua menajeri Gustavo Poyet'in Nasri'nin transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı.
kaynak:sabah
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