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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten sürpriz Türkiye ziyareti kararı

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'TEN SÜRPRİZ TÜRKİYE ZİYARETİ KARARI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Tarih : 11 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Sürpriz Türkiye Ziyareti Kararı(6/10)2

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR OLACAK

Genel Sekreterin temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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