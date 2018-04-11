NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'TEN SÜRPRİZ TÜRKİYE ZİYARETİ KARARI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek.
MASADA ÖNEMLİ KONULAR OLACAK
Genel Sekreterin temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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