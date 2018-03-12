NATO'nun Suriye topraklarından doğan füze tehditleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini desteklediği belirtildi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Sputnik'in haberine göre bir NATO yetkilisi, "NATO, Türkiye'nin güvenliğini destekliyor. Örneğin; Türkiye'nin hava savunma sistemini Suriye tarafından gelen füze tehditlerine karşı güçlendiriyoruz" dedi.

"DÜZENLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Yetkiliye göre Suriye'deki durum, tüm NATO ülkeleri için büyük bir endişe kaynağı durumunda. NATO üyesi Türkiye'nin bu durumun normalleştirilmesinde ön safta bulunduğunu söyleyen yetkili, "Ankara, Zeytin Dalı Harekatı hakkında NATO'yu bilgilendirdi ve bunun devam etmesini bekliyoruz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan da dahil Türk liderliğiyle düzenli olarak görüşüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada