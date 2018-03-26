NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'düşman' gibi gösterilmesine müsaade etmeyen Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt ile subay Volkan Atayer 'tanık' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt ifadesinde, "NATO tatbikatı üzerinde ağları takip ederken Twiitter üzerinde sahte hesaplar açıldığını gördüm. Bu sahte hesapları takip ettikten sonra buradaki gerçeği fark ettim ve hemen gerekli uyarıları yapıp rapor hazırladım." dedi.

TANIK OLARAK İFADE VERDİLER

Norveç'te geçtiğimiz yıl yapılan NATO'nun komuta kontrol amaçlı "Trident Javelin-2017" tatbikatında inanılmaz bir skandal yaşanmıştı. Tatbikatta Mustafa Kemal Atatürk düşman liderler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılan sahte bir Twitter hesabından düşman ile işbirliği içinde gösterilmişti. 41 askerimiz tatbikattan çekilirken Ankara Başsavcılığı da harekete geçerek söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Sabah Gazetesi'nden Yüksel Temel'in haberine göre, soruşturma kapsamında skandalı deşifre eden Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt ile subay Volkan Atayergeçen hafta Cumhuriyet Savcısı Gürhan Özok'a gelerek, "tanık" olarak ifade verdiler.

SAHTE HESAPLAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde İdari ve Koordinasyon Şube Müdürü olarak görev yaptığını belirterek şu ayrıntıları paylaştı:

"Tatbikat esnasında Tatbikat Kontrol Merkezi (EXCON) tarafından kontrol edilen ve NATO Gizli Geniş Alan ağı üzerinde yer alan TRJN17 sayfasında Twitter'ı simüle etmek maksadıyla oluşturulan 'chatter' uygulamasında 14 Kasım 2017 tarihinde öğleden sonra 'RTerdogan' kullanıcı adıyla bir profil açıldığını tespit ettim. Hesabı takip etmeye başladım. İlk olarak Türkiye'nin senaryo gereği halen NATO ile harp halinde olan Skolkan Federasyonu'ndan (FOS) SAA20NG Füzesi almak üzere anlaşma yaptığı gönderisinin yayımlandığını, sonrasında NATO'nun bu savaştaki başarısızlığına ilişkin karikatür ve FOS Cumhurbaşkanı Joachim Blixen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatbikattaki temsili ismi) ile ortak Simülasyon Merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmaya varıldığı bilgisinin verildiğini tespit ettim.

"RAPORLAYIP UYARDIM"

Bu profilden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye aleyhine olumsuz algı oluşturmak maksadıyla, eğitim hedeflerine uygun olmayan şekilde, gerçek dünya ile eğitim dünyasını birbirine bağlayan ve Türkiye aleyhine paylaşım yapılması üzerine 14 Kasım 2017 akşam saatlerinde MARCOM Halkla ilişkiler Ofisi'nde daimi görevde bulunan Dz. Binbaşı Özkan Yüksel ile MARCOM Halkla İlişkiler Subayı Yarbay Applehans'a rapor ettim.

Sayın Cumhurbaşkanımıza hakarete varan sözler söyletmeyeceğimi ve onu düşman kuvvetler ile müttefik gibi gösteren bir paylaşımı kabul etmeyeceğimi, derhal işlem yapılması gerektiğini ifade ettim. Bunun üzerin Yarbay Applehans tarafından gerekli işlemlerin başlatılacağı söylendi. 'RTerdogan' kullanıcı adıyla açılan sahte hesabın 15 Kasım 2017'de sabah saatlerinde kapatıldığını tespit ettim."

"ATATÜRK'ÜN İSTİKLAL MADALYALI FOTOĞRAFIYDI"

Genelkurmay Kıdemli Subaylığı Maliye Bakanlığı Satın Alma Subayı olarak halen NATO Kara Komutanlığı'nda görev yaptığını belirten Volkan Atayer, Atatürk'ün 'düşman liderler' arasında gösterildiği fotoğrafı nasıl tespit ettiğini şöyle anlattı:

"29 Ekim-17 Kasım 2017 arasında Norveç'te icra edilen tatbikata katıldım. Tatbikat sırasında oluşturulan sanal platformda 15 Kasım 2017'de saat 09.05 sularında günlük brifinglerime hazırlanırken, ülke çıkarları aleyhine herhangi bir husus olmaması maksadıyla bilgisayarımda tarama yaptım. Bu tatbikat için Norveç tarafından oluşturulmuş 'düşman kuvvetler' sayfasına girdiğimde 'Minister' bölümünde liderlerin resimleri içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyalı resminin 'President' bölümüne konduğunu üzüntü ile tespit ettim. Derhal Albay Hakan Demirel'e bilgi verdim. Yaklaşık 30 dakika 1 saat sonra resmin kaldırıldığını, yerine uçak resimleri konulduğunu gördüm."

Kaynak: haberinburada