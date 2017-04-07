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NATO: TÜM SORUMLULUK SURİYE REJİMİNİNDİR


NATO: TÜM SORUMLULUK SURİYE REJİMİNİNDİR
Tarih : 07 Nisan 2017, 13:50
Puan Ver : Nato: Tüm Sorumluluk Suriye Rejiminindir(7/10)8


Stoltenberg, ABDnin Esed rejimine ait Şayrat Askeri Üssünü vurması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. ABDnin aralarında çocukların da olduğu birçok kişinin ölmesine yol açan "dehşet verici" kimyasal saldırı sonrası üssü vurduğunu kaydeden Stoltenberg, "Bu gelişmenin tüm sorumluluğu Suriye rejiminindir." dedi.








Etiketler: Nato  Tüm  Sorumluluk  Suriye  Rejiminindir    haber

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