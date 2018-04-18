NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi Ankara ziyaretiyle ilgili açıklamalar yaptı. Stoltenberg, NATO'nun yeni oluşturacağı "çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü'nün" komutasını iki dönem Türkiye'nin üstleneceğini söyledi.

5 BİN ASKER OLACAK, NATO'NUN MUKABELE GÜCÜNDEN DAHA HIZLI OLACAK

"Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü'nde" yaklaşık 5 bin asker olacak ve NATO'nun acil mukabele gücünden daha hızlı hareket edecek.

NATO ÜYESİ ÜLKELER SIRAYLA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

NATO üyesi ülkeler görev gücüne sırayla ev sahipliği yaparak komutasını üstlenecek. "Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü'nün" kurulmasına 2014'te NATO'nun Galler Zirvesi'nde karar verilmişti.

Kaynak: haberinburada