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NATO'dan ABD'nin Suriye'yi vurmasına ilk tepki geldi

NATO'DAN ABD'NİN SURİYE'Yİ VURMASINA İLK TEPKİ GELDİ

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda Şam ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. NATO Genel Sekreteri, operasyonu desteklediğini söyledi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : Nato'dan Abd'nin Suriye'yi Vurmasına İlk Tepki Geldi(5/10)1

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktalar bombalandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik başlattığı operasyonu desteklediğini söyledi.

"DAHA FAZLA SALDIRI YAPILMASINI ENGELLEYECEK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik askeri operasyonu desteklediğini belirterek, " Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejiminin kimyasal silah tesislerine karşı yürüttüğü operasyonu destekliyorum. Bu, Suriye rejiminin, Suriye halkına kimyasal silahlarla daha fazla saldırı yapmasını engelleyecek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg.

"KİMYASAL SİLAH KULLANIMI KABUL EDİLEMEZ"

NATO'nun, Suriye'nin kimyasal silah kullanımını uluslararası norm ve anlaşmalara açık bir ihlal olduğunu ifade ederek sürekli kınadıklarını belirten Stoltenberg, "Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez" diye konuştu.

Stoltenberg, şunları kaydetti:

"NATO, kimyasal silah kullanımını uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olarak görüyor ve Kimyasal Silah Sözleşmesini korumanın önemli olduğuna inanıyor. Bu, uluslararası toplum tarafından kolektif ve etkili bir cevap gerektirmektedir"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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