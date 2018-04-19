NATO'DAN İLGİNÇ TÜRKİYE ÇIKIŞI: BEĞENSEK DE BEĞENMESEK DE KORUYOR!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor." dedi.
"HİÇBİR NATO ÜLKESİ BU KADAR TERÖR SALDIRISIYLA MÜCADELE ETMİYOR"
Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Teröre karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek Türkiye'ye anlayış gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Hiçbir NATO ülkesinin bu kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir." ifadesini kullandı.
DUMA'DAKİ KİMYASAL SALDIRIYI KABUL EDEMEYİZ DEDİ
Buradaki toplantının ardından Başbakanlık konutunda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, NATO'nun, Duma'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında ABD'nin İngiltere ve Fransa ile Suriye'ye yönelik düzenlediği hava operasyonu desteklediğini ve kimyasal silahların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ BAYRAK KRİZİNE DEĞİNDİ
Stoltenberg, Yunan muhabirin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yaşanan gerginlik hakkında ne düşündüğüne yönelik sorusunu da şöyle cevapladı: "İki ülke de değerli müttefiktir. Komşu olarak aralarında görüşerek iyi geçinmeleri gerekir. Kendi aralarında görüşmelerine sevindim. NATO olarak duruma müdahale etmemiz bir şey fayda etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir."
Kaynak: haberinburada
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