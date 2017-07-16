Alman milletvekillerin Konya'daki NATO Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesine Türkiye'nin izin vermemesinin ardından NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile Almanya'ya sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu.

ÇÖZÜM İSTEDİ

Reuters'un haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya ve Türkiye Dışişleri Bakanları'ndan, Türkiye'deki üssün ziyareti ile ilgili görüş farklılıklarını çözüme kavuşturmalarını istedi.

"KARŞILIKLI ÇÖZÜM BULMALARINI UMUYORUZ"

NATO Genel Sekreteteri, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oturup konuşmalarını istedi. NATO sözcüsü, "Almanya ve Türkiye'nin üssün ziyareti ile ilgili karşılıklı bir çözüm bulmalarını umuyoruz" dedi.

ALMAN VEKİLLERE İZİN VERİLMEDİ

Ankara, Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti. 17 Temmuz'da bir grup Alman milletvekili, Konya'daki NATO Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaret etmeyi planlıyordu. Ancak, Ankara Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin son dönemde iyi olmaması gerekçesiyle ziyareti iptal etmişti.

Kaynak: haberinburada