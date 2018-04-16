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NATO'NUN 1 NUMARASI, SURİYE OPERASYONUNUN HEDEFİNİ ANKARA'DAN DUYURDU!


NATO'nun 1 numarası, Suriye operasyonunun hedefini Ankara'dan duyurdu!
Tarih : 16 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Nato'nun 1 Numarası, Suriye Operasyonunun Hedefini Ankara'dan Duyurdu!(7/10)3

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin Suriye operasyonunu değerlendirirken "Türkiye'nin net ve güçlü duruşunu takdir ediyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. Geçen hafta dünya gündemine oturan Suriye harekatına ilişkin açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri, "Operasyon, Esad rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesajdı. Operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdi. Türkiye'nin operasyona desteği de memnuniyet verici" dedi.

KİMYASAL SİLAH ÇALIŞMALARINI RUSYA ENGELLEDİ

NATO Genel Sekreteri operasyonun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin, "Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu... Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar oldu, Rusya engelledi" yorumunda bulundu.

MACRON'RUN RUSYA AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yla diyalog mesajlarına ilişkin soruya Stoltenberg'in yanıtı, "NATO siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil. Rusya ile diyalog olabilir ama güçlü bir ittifak çizgisinin olması gerektiğini düşünüyoruz" oldu.

TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMI

NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması da soruldu. Stoltenberg "Ulusal bir karar. NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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