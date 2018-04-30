Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Türk basını ile bir araya gelen ve soruları yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunun altını çizerek önemli analizlerde bulundu.

"AFGANİSTAN'DA BİZZAT GÖRDÜM"

Stoltenberg, "Türkiye, ortak güvenliğimiz için önemli. Özellikle terörle mücadelede Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadele eden küresel koalisyonuna altyapı sağladı. Bunun için Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin güçlü bir ordusu var ve farklı NATO misyon ve operasyonlara katkıda bulunuyor. Afganistan'daki misyonumuzun öncü milletlerden biri olan Türkiye, yüzlerce asker ile yıllardır orada mevcut. Afganistan'da Türk askeri ordusunu kendim bizzat gördüm. Türk askeri hem profesyonel hem de azimli. (Türk askerinin) yaptıklarından etkilendim" dedi.

KORUNMA HAKKINA SAYGI

Stoltenberg, terör örgütü PKK'nın Suriyekolu YPG/PYD ile ilgili soruyu cevaplarken ise, "Türkiye, terör saldırılardan en çok zarar gören NATO müttefiki. Bu nedenle Türkiye'nin kendisini koruma hakkı vardır. (YPG için) Türkiye ile ABD arasında yakın diyaloğu da olumlu karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

"DARBE GİRİŞİMİ DEMOKRASİYE SALDIRIYDI"

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimi, Türkiye'deki demokratik kurumlara karşı acımasız bir saldırıydı. Darbe girişimine katılan bazı askerler var ama Türkiye'nin bu pozisyonları doldurabileceğinden kesinlikle eminim" dedi.

(Kaynak:Sabah)

Kaynak: haberinburada