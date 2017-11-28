NATO'nun Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili tepki göstermesine Rusya'dan cevap geldi: Bu konu sadece Ankara ve Moskova'yı ilgilendirir.

NATO'nun Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatıyla ilgili rahatsızlığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kirill Logvinov, bu konunun sadece Moskova ve Ankara'yı ilgilendirdiğini belirtti.

"BU BİZİ VE TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİR"

Berlin Güvenlik Konferansı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Logvinov, "Herhangi bir tarafın rahatsızlığını değerlendirecek ve her açıklamayı yorumlayacak olursak… Bu, bizi ve Türkiye'yi ilgilendirir" dedi.

Logvinov sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer Türk meslektaşlarımız bu tür silahlara ilgi duyuyorsa ve müzakerelere hazırsa, biz herhangi bir askeri-siyasi blokta üye olup olmadığına bakılmaksızın her ülkeye karşı açığız."

NATO: KABUL ETMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK

NATO Askeri Komitesi Başkanı Çek General Petr Pavel, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alma kararını kabul etmekten başka seçenekleri olmadığını söyledi.

Kaynak: haberinburada