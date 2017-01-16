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nazan öncel sırrını açıkladı!

NAZAN ÖNCEL SIRRINI AÇIKLADI!

Muhteşem performansıyla önceki akşam Kartal Beyrut'ta sahne alan Nazan Öncel, verdiği kilolarda dikkat çekti.

Tarih : 16 Ocak 2017, 13:45
Puan Ver : Nazan Öncel Sırrını Açıkladı!(10/10)11


Vegan diyeti yaparak 13 kilo veren Öncel, siyah mini şort tulum kıyafetiyle sahneye çıktı. Sanatçıyı görenler şaşkına döndü. Öncel, çok kısa bir zamanda verdiği kiloların sırrını dinleyicilerle paylaştı:

 

“6 ay gibi kısa bir zaman diliminde 13 kilo verdim. 2 beden küçüldüm. Nasıl zayıfladığımı merak edenlere “Vegan” diyeti yaptığımı söylemek isterim”

 

Önümüzde ki günlerde “Madalyon” isimli şarkısına klip çekmeye hazırlan Nazan Öncel, klip için tasarladığı yeni imajının herkesi şaşırtacağını söyledi.

 

Vegan diyeti yıllar sonra Jennifer Lopez'le birlikte zayıflama diyetleri içinde tekrar ön plana geçti. Prof. Dr. Temel Yılmaz, diyetin ne olduğunu ve neler yapılması gerektiğini açıkladı.

 

VEGAN DİYETİ NEDİR?

 

Vegan diyeti ya da veganizm; “hayvan kökenli gıdaları ve hayvansal ürünlerin yenilmesini reddeden” bir diyet türü.

 

Vegan tanımı 1944 yılında Donald Watson tarafından ortaya atıldı. Veganizm, hayvanların gıda, eşya ya da giysi olarak günlük hayatta başka amaçlarla kullanımından ve maruz kaldıkları eziyetten uzak durmayı savunan bir felsefeyi benimsiyor. Hayvanların ya da hayvansal ürünlerin yenilmesine karşı çıkıyor.

 

Veganlar, hayvansal gıdaların insan metabolizmasına uygun olmadığını, bitkisel gıdalarla beslenen insanların et ve et ürünlerini yiyenlerden daha sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu düşünüyor.

 

Vegan diyetinin Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının önlenmesinde yararlı olduğunu gösteren bilimsel yayınlar da kanıt olarak gösteriliyor.

 

ÜNLÜLERİN DİYETİ

 

Ünlü oyuncu Jennifer Lopez, pop sanatçısı Beyonce, diğer ünlü yıldız Rihanna, vegan diyetiyle zayıflayan sanatçılar. Bu gruptaki insanlar aslında vejetaryen olmamakla birlikte zayıflamak amacıyla kısa süreli vegan diyeti yapan kişiler. Bunlar vejetaryen diyeti uyguladıktan sonra tekrar eski programına dönüyor.

 

Bu diyette 22 gün hiçbir şekilde hayvansal gıda ve ürün yenilmiyor. Sebze, meyve, fındık, bitki tohumu ve tahıllarla besleniliyor, ek şeker ve şekerli gıda alınmıyor, günlük kalori 1400'le sınırlandırılıyor. Diyette bitkisel yağ (zeytinyağı, fındık, avokado ve soğuk pres yağlar) kullanılıyor ve sınırlı olmasına dikkat ediliyor.



 



kaynak:gazetevatan








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