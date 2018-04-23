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NAZİ saldırısına uğrayan Türk: Boğazımı sıkıp köpeği eşime saldırttı

NAZİ SALDIRISINA UĞRAYAN TÜRK: BOĞAZIMI SIKIP KÖPEĞİ EŞİME SALDIRTTI

Berlin'de ırkçı saldırıya uğrayan kafe sahibi Gönül Glowinski: "Sözlü tacizde bulunup boğazımı sıktı, eşim yardıma gelince köpeği saldırttılar, bakınca NAZİ demezsiniz." diye konuştu.

Tarih : 23 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Nazi Saldırısına Uğrayan Türk: Boğazımı Sıkıp Köpeği Eşime Saldırttı(5/10)1

Almanya'nın başkenti Berlin'de Lichtenberg ilçesinde eşiyle birlikte işlettikleri kafenin önünde saldırıya uğrayan Gönül Glowinski, "Sözlü ırkçı tacizde bulunup boğazımı sıktılar, eşim yardıma gelince köpeği saldırttılar, yabancı düşmanlığı son 4-5 yılda çok arttı." diye konuştu

SON 4-5 YILDA YABANCI DÜŞMANLIĞI ARTTI

Glowinski, cuma akşamı kafenin önünde kendisine ve eşine yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bulundukları semtte 10 yılan beri yaşadığını ve 4,5 yıldır kafeyi işlettiğini ifade eden Glowinski, "Konumuz yabancı düşmanlığı ve bize yapılan bir olaydan bahsediyoruz. Bu tür olaylar son 4-5 yılda daha da yoğunlaşmaya başladı. Bizim bu kafenin önünde bile artık hissetmeye başladık. Buradan gelip geçerken homurdanmalar, ters hareketler yapmalar, sözlü ırkçı taciz, bu tür olaylar sanki daha sıklaşıyor gibi." şeklinde konuştu.

"BAKINCA NAZİ DEMEZSİNİZ"

Kendilerine cuma günü yapılan saldırıyla bunun doruğa ulaştığını ifade eden Glowinski, "İki tane Alman, görünüş olarak Nazi olduklarını sanmasınız. Bunlar yanlarında çok büyük, çok kuvvetli, kahverengi pitbull köpekle geldiler. Ben bu arada kafenin dışında oturuyordum. Dükkanımız kapanmıştı. Sadece bir "mola verelim" dedik. Yalınız oturuyordum orada. Benim hizamdayken başladılar ağza alınmayacak laflar, küfürler ettiler." ifadelerini kullandı.

ÜZERİNE YÜRÜYÜP BOĞAZINI SIKTILAR

lmanya'da 40 yıldan beri yaşadığını, iş kadını olduğunu ve kendisini buraya ait hissettiğini söylediğini anlatan Glowinski, "Cevap verdim. Ayağı kalktım reaksiyon gösterdim. Bu arada da üzerime yürüdüler. Boğazımı falan sıkmaya çalıştılar. İçeride olan eşim bunu fark etti ve hemen dışarıya koştu ve onların üzerine yürümek zorunda kaldı. Böylelikle kendimizi savunma pozisyonuna girdik." değerlendirmesinde bulundu.

KÖPEĞE "TUT" DEYİP EŞİNİ ISIRTTI

Her şeyin saniyeler içinde geliştiğini söyleyen Glowinski, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim bana saldırdıklarını görünce daha da kızdı. Ama bu iki kişi eşimin reaksiyonundan kaynaklanarak, biraz çekindiler. Yanlarındaki köpeğe güvendiler herhalde. Sahibi köpeği bırakıverdi ve 'tut' diye komut verdi. O köpek eşime saldırdı ve ısırdı eşimi."

KORKMADIKLARINI ANLATTI

Glowinski, ardından çevredekilerin araya girdiğini ve saldırganların kaçtığını belirterek, polisin eşiyle birlikte bu saldırganları aramaya çıktığını, ancak bulunamadılarını kaydetti. Saldırganların olay yerine yakın yerde oturduklarını varsaydığını ifade eden Glowinski, bu kişileri daha önce belirli zamanlarda gördüğünü ifade etti. Olaydan sonra polise ifade verdiklerini, eşinin ve kendisinin durumumun iyi olduğunu anlatan Glowinski, olaya ilişkin sonucun ne olacağını bilmediklerini kaydetti. Eşine hastanede tetanoz aşısı vurulduğunu belirten Glowinski, "Moralimiz iyi, dik duruyoruz, Korkmuyorum hiç bir zaman. Sadece ben köpekten korktum. Köpeğin sağı solu belli olmaz. Benim korkum sadece oydu, insanlar değil. Hiç bir ülkede böyle şeyler olmasın. Sadece Almanlara ait bir konu değil ırkçılık, yabancı düşmanlığı. Her ülkede var. Bu yüzden zor bir dönem geçiriyoruz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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