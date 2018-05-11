Chp, Meclis'in Kritik Kararını Anayasa Mahkemesine Taşıyor
Hindistan'da Seçim Öncesi Siyasi Partilerden Ücretsiz Ped Vaadi
Arda Turan İçin Tek Çıkar Yol, Yaz Döneminde Maçların Oynandığı Bir Lige Transfer Olmak
'ikinci Tura Akşener Kalırsa Destekler Misiniz' Sorusuna İnce'den Yanıt
Erdoğan'ın Seçim Şarkısı İlk Kez Çalındı! İşte Sözleri
Bursaspor'da Bir Devir Sona Eriyor!
Murat Boz'un Yeni Şarkısının Sözleri Akıllara Aslı Enver'i Getirdi
Bakan Zeybekci: İran'la Ticaret Yapmaya Devam Edeceğiz
Bu Görüntüyü Unutun! Tuba'nın Son Hali Tam Bir Hayal Kırıklığı
Oy Kullanacaklar Dikkat! Yarın Son Gün
Öğrencileri Dövüp Whatsapp'tan Dalga Geçen Öğretmenler İçin Bakanlık Harekete Geçti
Beşiktaş, Milli Yıldız Nuri Şahin'e Evet Dedi
Aziz Yıldırım'ın 20 Yılda Yapamadığı Muslera 6 Yılda Yaptı!
Nazlı Hamarat Bir Hataydı Deyip Bebeğinin Babasını Duyurdu
Başvuru Süresi Doldu! İşte Partiler Ve Aday Adayı Sayıları
Emenike'den Olay Hareket! Uykum Var Dedi Antrenmanı Terk Etti
Chp'li Özkan'ın Tsk'ya Verdiği Bellekle Fetö'ye Baskın: 87 Gözaltı!
Başbakanlık İzin Genelgesi Yayınladı! Yaz Planlarınızı Gözden Geçirin
Hastaneden Kaçırılan Bebek Bulundu, Bir Kadın Gözaltında!
2 Yıllık Aradan Sonra Kesenin Ağzını Açtı, 950 Bin Tl Harcadı

Nazlı Hamarat Bir Hataydı Deyip Bebeğinin Babasını Duyurdu

NAZLI HAMARAT BİR HATAYDI DEYİP BEBEĞİNİN BABASINI DUYURDU

Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babasının bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Aydın Gaffar olduğunu duyurdu.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Nazlı Hamarat Bir Hataydı Deyip Bebeğinin Babasını Duyurdu(7/10)3

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen ve ardından eşinin öldürülmesi ile gündeme oturan Nazlı Hamarat, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Hamilelikte son ayına giren Nazlı Hamarat, Instagram hesabından bebeğinin babasını soran takipçisine yanıt verdi.

"O BİR HATAYDI AMA..."

Nazlı Hamarat, "Babasını öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim" dedi.

"BABALIK VASFINI HAK EDERSE OLABİLİR"

Nazlı Hamarat, bir başka takipçisinin "Babası yanında olacak mı senin?" diye soran takipçisine ise "Baba vasfını hak ederse olabilir... Babalık da annelik kadar önemli bence.Bazı babaların hiç olmaması daha hayırlı olabilir bazen" diye cevap verdi.

"BEBEĞİN BABASI BENİM"

Bunun üzerine bebeğin babası ortaya çıktı. Nazlı Hamarat'ın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Aydın Gaffar "Bebeğin babası benim. Bebeğimiz uzaydan gelmedi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nazlı  Hamarat  Bir  Hataydı  Deyip  Bebeğinin  Babasını  Duyurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER