Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babasının bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Aydın Gaffar olduğunu duyurdu.

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen ve ardından eşinin öldürülmesi ile gündeme oturan Nazlı Hamarat, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Hamilelikte son ayına giren Nazlı Hamarat, Instagram hesabından bebeğinin babasını soran takipçisine yanıt verdi.

"O BİR HATAYDI AMA..."

Nazlı Hamarat, "Babasını öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim" dedi.

"BABALIK VASFINI HAK EDERSE OLABİLİR"

Nazlı Hamarat, bir başka takipçisinin "Babası yanında olacak mı senin?" diye soran takipçisine ise "Baba vasfını hak ederse olabilir... Babalık da annelik kadar önemli bence.Bazı babaların hiç olmaması daha hayırlı olabilir bazen" diye cevap verdi.

"BEBEĞİN BABASI BENİM"

Bunun üzerine bebeğin babası ortaya çıktı. Nazlı Hamarat'ın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Aydın Gaffar "Bebeğin babası benim. Bebeğimiz uzaydan gelmedi" dedi.

Kaynak: haberinburada