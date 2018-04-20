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Nazlı Hamarat'ı yıkan ölüm! Aldığı acı haberle sarsıldı

NAZLI HAMARAT'I YIKAN ÖLÜM! ALDIĞI ACI HABERLE SARSILDI

Katıldığı moda yarışmasında adından söz ettiren ve geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Nazlı Hamarat'ın babası Zekai Hamarat, yaşamını yitirdi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : Nazlı Hamarat'ı Yıkan Ölüm! Aldığı Acı Haberle Sarsıldı(5/10)1

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Nazlı Hamarat'ın babası Mehmet Zekai Hamarat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bandırma'nın tanınmış ailelerinden ve tarihi Marmara Sineması'nın sahibi Mehmet Zekai Hamarat'ın cenazesi memleketi Bandırma'ya getirildi. Öğle namazını müteakip Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde kılınan cenaze namazına Hamarat ailesinin yakınları da katıldı

Hamarat'ın cenazesi önce Bandırma Sevgi Yolu üzerinde bulunan evlerinin önüne, burada yapılan duanın ardından ise Haydar Çavuş Camii'ne getirildi. Mehmet Zekai Hamarat, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

BEBEĞİNİN BABASINI AÇIKLAMADI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyuran Nazlı Hamarat, bebeğin babasının kim olduğunu açıklamamıştı.

KOCASI BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat'ın iş adamı kocası Emir Cevdet Şaşmaz Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü. Hamarat eşinin öldürülmesinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Aydın Gaffar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Cenaze töreninden kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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