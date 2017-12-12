FETÖ medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, cumhuriyet savcısının mütalaasında tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ağırlaştırılmış müebbet, davanın tutuksuz tek sanığı Tibet Murat Sanlıman'ın ise 15 yıla kadar hapsini istemesinin ardından sanıklar ve avukatları savcının mütalaasına karşı savunma yaptı.

ILICAK VE ALTAN KARDEŞLERİN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, atılı suçlamaların mahiyeti ve öngörülen ceza miktarını göz önüne alarak, 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Başbakanlık avukatlarının sanıkların mal varlıklarına tedbir konulmasını talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Şubat 2018'e erteledi.

SAVCI, MÜEBBET İSTEMİŞTİ

Duruşmanın öğleden önceki oturumunda mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu 6 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep ederken, sanık Tibet Murad Sanlıman'ın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AHMET ALTAN'IN ERDOĞAN ALEYHİNDE YAZILAR YAZDIĞI BELİRTİLDİ

Mütalaada, sanık Ahmet Altan'ın kapatılan Taraf gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptığı, terör örgütü yöneticilerinden Said Sefa'nın başında bulunduğu "haberdar.com" isimli sitede yazılar yazdığı, başında bulunduğu Taraf gazetesinde "Balyoz darbe planına" ilişkin haberlerin yayınlandığı, bir tanık ifadesinde medya unsurunun en güç ismi Alaeddin Kaya'nın Gülen ile medya mensuplarının ilişkisini sağladığı, bu kapsamda Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak gibi gazetecilerin örgütün elebaşısı Gülen ile arasındaki ilişkiyi sağladığını öne sürdüğü belirtildi. Ahmet Altan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhinde ve darbe girişimine hazırlamak amacıyla birçok yazılar yazdığı kaydedildi.

"MEHMET ALTAN O SORUŞTURMAYA NEDEN DAHİL EDİLMEDİ?"

Mütalaada, sanık Mehmet Altan'ın da örgütün üst düzey yöneticileri Alaeddin Kaya, Hidayet Karaca, Cemal Uşak, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ile irtibatlı olduğu, evinde yapılan aramada 1 doların ele geçirildiği, FETÖ şüphelisi polislerin yaptığı sözde "Kudüs Ordusu terör örgütü" soruşturmasında herkes herhangi bir delil aranmaksızın soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilirken, Mehmet Altan'ı soruşturmaya dahil etmediklerine değinildi.

"KOZA İPEK GRUBUNDAN 342 BİN TL HAVALE ALDI"

Sanık Nazlı Ilıcak'ın da FETÖ ile iltisaklı gazetelerde yazılar yazdığı, 2012 yılında "Her taşın altında The Cemaat mi var?" isimli bir kitap yazdığı, söz konusu kitapta örgütün eylemleri konusunda dezenformasyon faaliyetinde bulunduğu, sosyal medya hesaplarından örgütün propaganda aracı olan sosyal medyadaki hesapları sürekli olarak paylaştığı, örgütün yöneticileri olan Ekrem Dumanlı, Halit Esendir, Harun Tokak ve Akın İpek ile irtibatlı olduğu, Koza İpek grubundan 15 ayrı işlemde toplam 342 bin TL havale aldığı anlatıldı.

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ"

FETÖ'nün yayın organı olarak belirtilen "Samanyoluhaber.com" adlı internet sitesinde köşe yazarlığı yapan sanık Şükrü Tuğrul Özşengül'ün "Bir şey diyeceğim kızmayın" başlıklı yazısında terör örgütüne yönelik soruşturmalara atıflar yaptığı, örgütün en üst düzey yöneticilerinden Abdullah Aymaz ile irtibat kaydının olduğu ve darbe girişimini önceden bildiği ifade edildi.

"FETÖ ELEBAŞININ ÇAĞRISI ÜZERİNE BANK ASYAYA PARA YATIRMIŞ"

Sanık Fevzi Yazıcı'nin kapatılan Zaman Gazetesi'nin görsel yönetmen-grafik tasarım sorumlusu olduğu, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 arasında Bank Asya hesabında 22 bin 363 TL artışın tespit edildiği, FETÖ ile iltisaklı olduğu ortaya çıkan Pak Medya İş Sendikası üyesi olduğu belirtildi.

"BANK ASYA HESABINDA 45 BİN LİRALIK ARTIŞ TESPİT EDİLDİ"

Sanık Yakup Şimşek'in Zaman Gazetesi'nin marka pazarlama direktörü olduğu, ikametinde yapılan aramalarda FETÖ lideri Gülen tarafından yazılmış örgütsel doküman niteliğindeki kitapların ele geçirildiği, eşi Fatma Şimşek'in Bank Asya hesabında 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihleri arasında 45 bin 527 TL'lik artış olduğu, örgütün üst düzey yöneticilerinden Hidayet Karaca, Hüseyin Kara, Abdullah Aymaz, Alaaddin Kaya, Halit Esendir, Selman Kuzu ve Ahmet Kirmiş ile irtibat kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

"17-25 ARALIK SÜRECİNDEN SONRA REKLAM İŞLERİNİ ÜSTLENMEYE DEVAM ETTİ"

Reklam ajansı sahibi olan ve terör örgütüyle süreklilik arz edecek şekilde organik bağı bulunduğuna dair yeterli tespite ulaşılamayan sanık Tibed Murat Sanlıman'ın HTS kayıtlarından örgütün üst düzey yöneticisi olan Ekrem Dumanlı ile iletişim kaydının bulunduğu, Zaman Gazetesi'nin "Sükutun çığlığı" adlı reklam filminin yapımını üstlendiği, 17-25 Aralık 2013 süreci olarak bilinen terör örgütünün yolsuzlukla mücadele adı atında devamlı eylemlerinden olan kumpaslar kapsamındaki faaliyet sürecinden sonra örgütün yayın organlarının reklam işlerini üstlenmeye devam ettiği, gazete çalışanı örgüt mensuplarıyla samimiyet ilişkisi de göz önüne alınarak reklam içeriğini reklamla verilen mesaj içeriğini bildiğine dair kanaat oluşmadığı ancak bilerek ve isteyerek terör örgütünün faaliyetlerine yardım ettiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada