NBA YILDIZI, CENK TOSUN TRANSFERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Everton'a transferiyle gündemde olan Cenk Tosun, NBA'deki yıldızımız Cedi Osman'a All-Star oylaması için destek verdi. Osman da, Cenk Tosun transferini açıkladı: Hayırlı olsun.
Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren ve ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, NBA'deki milli yıldızımız Cedi Osman'a sosyal medyadan destek verdi.
"CEDİ OSMAN #NBAVOTE"
Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi için Cenk Tosun, "Cedi Osman #NBAVote" mesajını paylaştı.
Bu destek mesajına kısa sürede geri dönüş sağlayan genç basketbolcu da, "Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun." diyerek yanıt verdi.
Kaynak: haberinburada
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