Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks'i 118-101 yendiği maça, Ersan İlyasova'nın Enes Kanter'i yere sermesi damga vurdu.

Kenardan gelip 28 dakika süre alan Ersan İlyasova smaca giden Enes Kanter'i arkadan gelip blokladı, hakemlerin faul kararı verdiği pozisyonda yere düşen Kanter sakatlık geçirdi.

YÜZÜNE BİLE BAKMADI

İlyasova, Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı. Enes Kanter'in yere yıkılışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve "Son kale düştü" yorumları yapıldı.

Kaynak: haberinburada