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nba'de şampiyon belli oldu

NBA'DE ŞAMPİYON BELLİ OLDU

2016-2017 sezonunda NBA'de şampiyon takım belli oldu. Golden State Warriors final serisinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers'i seride 4-1 yenerek şampiyon oldu.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:02
Puan Ver : Nba'de Şampiyon Belli Oldu(10/10)9


Golden State Warriors, NBA Finali'nin 5. maçında sahasında karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 129-120'lik skorla mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve şampiyon oldu.



NBA'de şampiyon bu gece oynanan karşılaşma ile belli oldu. Final serisinin 5. maçında Oracle Arena'da Cleveland Cavaliers ile karşı karşıya gelen Golden State Warriors, rakibini 129-120 yendi. Bu sonuçla seriyi 4-1'e getiren Warriors, 2016-2017 sezonunda şampiyon oldu. Golden State'e zaferi getiren maçta Kevin Durant 39 sayı, 7 ribaund, Stephen Curry 34 sayı, 10 asist ve Andre Iguodala 20 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Cleveland'da ise LeBron James 41 sayı, 13 ribaund ve Kyrie Irving 26 sayı, 6 asist ile takımına katkıda bulundu.



PLAY-OFF'TA 16 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ



Golden State Warriors, NBA Play-Off'ta sadece 1 kez mağlup oldu. Warriors, tek mağlubiyetini final serisinde Cleveland Cavaliers deplasmanında aldı. Golden State Warriors, sırasıyla Portland Trail Blazers, Utah Jazz ve San Antonio Spurs'ü 4-0 seri ile geçerken, finalde Cleveland'ı 4-1 geçerek, kupayı kazandı.



 



kaynak:sabah








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