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Ndiaye, son hareketiyle ülkesinde gönülleri fethetti

NDİAYE, SON HAREKETİYLE ÜLKESİNDE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ndiaye, maddi sıkıntılar çeken ASC Dahra takımına özel yardımda bulundu.

Tarih : 19 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Ndiaye, Son Hareketiyle Ülkesinde Gönülleri Fethetti(6/10)2

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Pape N'Diaye, ülkesi Senegal'de büyük bir jeste imza attı. Senegal'in ASC Dahra takımına maddi yardımda bulunan N'Diaye, hem kulüp yönetimi hem de kendi bölgesinden olan futbolculardan teşekkür mesajı aldı.

Senegal basınında çıkan haberde, ekonomik anlamda sıkıntıları olan ASC Dahra takımına Pape N'Diaye'nin özel yardımda bulunduğu kaydedildi.

BÜTÜN MASRAFLARI KARŞILAYACAK

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Senegal kulübü için antrenmanda giyilecek ekipmanları, maçlarda kullanılacak formaları, krampon, futbol topları, antrenman malzemeleri, tesis gereklilikleri ve diğer bütün masrafları karşıladığı ifade edildi.

"BİZİ GURURLANDIRDI"

Pape N'Diaye'nin bu jestine karşılık da ASC Dahra kulübü özel bir seremoni tertip etti. Kulüp başkanı Moussa Sow, çok büyük mutluluk duyduklarını belirtip, "Bizim için büyük bir gurur. Dakar'dan yetişmiş bir oyuncumuzun sezona başlarken bu yardımları yapması bizi mutlu etti ve gururlandırdı" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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