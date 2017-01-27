İstanbul'da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Dava
Fetö'den Aranan Hakim Mehmet Ekinci Yakalandı
'tobb Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Gerçekleştirildi
Kıvanç Tatlıtuğ Takipçisine Ateş Püskürdü
Kuzey Irak'ta Pkk'ya Ağır Darbe: 57 Terörist Öldürüldü
Trump'tan Flaş Deaş Hamlesi
Süper Lig Tarihinin En Pahalı Transferi!
Pkk İçin Keşif Yapan 2 Kişi Tutuklandı
Konya'da Tipi Ve Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 30 Yaralı
Tuvalet İzni Verilmeyen Öğrenciye Rekor Tazminat!
Darbecilere Sahip Çıkan Yunanistan'a Sert Yanıt
Soğuk Savaş'ı Bitiren Lider Uyardı: Dünya Savaşa Gidiyor
Bel Ve Boyun Fıtığına Neden Oluyor
Baş Ağrısı Hastasında Doğru Bilinen Yanlışlar
Altın Fiyatlarında Artış Devam Ediyor?
Kahramanmaraş Ta 60 Mahallede Su Kesintisi
Başbakan Yıldırım: Hesapları Kursaklarında Kalacak
İstanbul'da Yollar Buz Pistine Döndü
Ünlü Oyuncu Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Galatasaray Maçı Öncesi Akhisar'da 3 Eksik

ne ağrıları dindiriyor ne de öksürüğü kesiyor

NE AĞRILARI DİNDİRİYOR NE DE ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR

Türkiye'nin, gereksiz yere antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi olduğunu söyleyen Dr. Koray Akay, "Antibiyotikler, maya, küf, mantar, yosun gibi canlı varlıklardan elde edilen ve bakteriler için öldürücü olan ya da üremesini durduran kimyasal maddelerdir.

Tarih : 27 Ocak 2017, 11:38
Puan Ver : Ne Ağrıları Dindiriyor Ne De Öksürüğü Kesiyor(8/10)10


Bu maddeler sadece bakterilere karşı etkilidir" diyor. Dr. Akay, antibiyotiklerin ne olmadığını da şöyle anlatıyor: "Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez.



Ateş düşürmez, uygun dozda kullanıldığında hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu yok ettiği için ateşin düşmesini sağlar. Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını ve öksürüğü hafifletmez. Gribin bulaşmasını engellemez."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ne  Ağrıları  Dindiriyor  Ne  De  Öksürüğü  Kesiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER