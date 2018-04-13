NE İPHONE NE SAMSUNG! İLK KATLANIR TELEFONU ÜRETECEK MARKA BELLİ OLDU
Huawei, Samsung ve Apple'dan önce katlanabilir telefonu piyasaya sürecek.
Samsung ve Apple'ın katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı bilinen bir durum. Pek dillendirilmeyen şey ise, Çinli telefon üreticisi Huawei'nin de aynı hedefin peşinde olduğu. Üstelik Huawei, katlanabilir telefon rekabetinde ilk sırayı almak ve bu telefonu rakiplerinden önce piyasaya sürmek istiyor.
LG İLE ORTAK ÜRETECEK
Huawei'ye yakın kaynaklardan gelen habere göre, Çinli telefon üreticisi içe katlanır bir telefon üzerinde çalışıyor. İddialara göre bu telefon için kendine seçtiği ortak ise LG. Her ne kadar OLED ekran piyasasının hakim ismi Samsung olsa da, Huawei'nin LG'yi tercih etmesi, Samsung'un da aynı amacı hedeflemesinden kaynaklanıyor olabilir.
KASIM'DA PİYASAYA SÜRECEK
Bu yeni akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Bununla birlikte gelen ilk haberlere göre Huawei, katlanabilir telefon modelini Kasım ayında tanıtarak rakiplerinden önce akıllı telefon meraklılarının karşısına çıkmanın planlarını yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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