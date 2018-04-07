Kadro Dışı Kalan Emre Mor Sessizliğini Bozdu!
Burak Yılmaz: Böyle Bir Başkan İlk Kez Görüyorum
Bayern Münih Üst Üste 6. Kez Şampiyon
Herkes Konuşmuştu, Erdoğan İlk Kez Yanıt Verdi: Kanalizasyon Çukuru!
Beştepe'den Tel Rıfat Çıkışı: Operasyona Gerek Kalmayabilir!
Ankaragücü, Evinde Konuk Ettiği Giresunspor'u 3-2 Yendi
Tsk Görüntüleri Paylaştı! Teröristlerin Tuzakları Böyle İmha Edildi
Dizi Ve Filmlerin Vazgeçilmez Mekanıydı, Paramparça Oldu!
Beşiktaş Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Trabzonspor, Sahasında Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti
Türkler, Kumar Oynamak İçin Soluğu 'lazvegas'ta Aldı
Boğaz'daki Gemi Kazasının Nedeni Belli Oldu: Makine Arızası
Dünyanın En Büyük Amfibi Gemisi, Deniz Kuvvetlerine Teslim Edildi
Ne Yaptın Cenk! Son Dakikalarda Zor Olanı Başardı
Cani Koca Eşini Ve 2 Üvey Çocuğunu Öldürdü
Beşiktaşlı Veli Kavlak Göztepe Karşısında Sahalara Geri Döndü
El Bab'da Bombalı Saldırı: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Büyük Saygısızlık! Boş Araziye Atılmış Atatürk Büstü Bulundu
Yüreklerin Ağza Geldiği An! Boğaz'da Geminin Yalıya Çarpma Anı Kamerada
Türkiye'den Afrin'e Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı Böyle Görüntülendi

NE YAPTIN CENK! SON DAKİKALARDA ZOR OLANI BAŞARDI


Ne yaptın Cenk! Son dakikalarda zor olanı başardı
Tarih : 07 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Ne Yaptın Cenk! Son Dakikalarda Zor Olanı Başardı(8/10)4

Goodison Park'taki mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun mücadelede 90 dakika forma giydi. Tosun, 87. dakikada golle burun buruna geldi. Yıldız santrforun müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

SALAH FORMA GİYMEDİ

Liverpool 67 puanla, Everton ise 41 puanla haftayı kapadı. Liverpool'da sakat olan Mohamed Salah forma giymedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında büyük efor sarf eden yıldızlar Oxlade-Chamberlain ve Roberto Firmino ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Everton ligde bir sonraki maçını Swansea deplasmanında oynayacak. Liverpool ise evinde Bournemouth'u konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ne  Yaptın  Cenk  Son  Dakikalarda  Zor  Olanı  Başardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER