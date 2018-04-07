Goodison Park'taki mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun mücadelede 90 dakika forma giydi. Tosun, 87. dakikada golle burun buruna geldi. Yıldız santrforun müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

SALAH FORMA GİYMEDİ

Liverpool 67 puanla, Everton ise 41 puanla haftayı kapadı. Liverpool'da sakat olan Mohamed Salah forma giymedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında büyük efor sarf eden yıldızlar Oxlade-Chamberlain ve Roberto Firmino ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Everton ligde bir sonraki maçını Swansea deplasmanında oynayacak. Liverpool ise evinde Bournemouth'u konuk edecek.

Kaynak: haberinburada