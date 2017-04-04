

Güneş'te yer alan habere göre usta oyuncu Nebahat Çehre 15 Mart 1944 doğumlu olmasına rağmen 20'li yaşlardaki pek çok oyuncuya taş çıkartıyor. Güzellik ve genç kalma sırları her zaman merak konusu olan Nebahat Çehre, kısa süre önce hamamda kese yardımıyla cildinin yenilendiğini dile getirmişti. Ayrıca düzenli uyku, bol su ve sağlıklı beslenmeyle de bunu desteklediğini anlatmıştı.