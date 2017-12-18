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Necati mesajı verdi: Artık şampiyonluk zamanı

NECATİ MESAJI VERDİ: ARTIK ŞAMPİYONLUK ZAMANI

Galatasaray'ın eski futbolcularından Necati Ateş, Fatih Terim'e çağrıda bulundu: Galatasaray'ın gerçek ruhuna ihtiyacı var. Şimdi şampiyonluk zamanı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Necati Mesajı Verdi: Artık Şampiyonluk Zamanı(6/10)2

Galatasaray'ın eski golcülerinden Necati Ateş, Igor Tudor'un görevine son verildiği yönündeki haberlerin ardından Fatih Terim ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak tecrübeli teknik adama çağrıda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK ZAMANI HOCAM"

Necati Ateş, fotoğrafla birlikte, "Galatasaray'ın gerçek ruhuna ihtiyacı var. Evine, yuvana dönme zamanı Hocam. 3 yıllık hasreti bitirip şampiyonluk zamanı Hocam" ifadelerini paylaştı.

Ateş'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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