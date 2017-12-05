Galatasaray'ın eski futbolcularından Necati Ateş, Sarı-Kırmızılı takımla ismi anılan Fatih Terim'le ilgili konuştu.

Futbolarena'nın haberine göre; Necati Ateş, "Terim Galatasaray'ın başına geçecek ama ne zaman olur bilmiyorum." dedi.

"TERİM, TUDOR'U RAHATSIZ EDİYORDUR"

Necati, şunları söyledi:

"Fatih Terim ismi her zaman konuşulur. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörüdür. Tudor'un arkasında Terim gibi bir isim var. Bu gölge onu rahatsız ediyordur. Bu normaldir. Bir şekilde Fatih hocanın Galatasaray'ın başında olacağını biliyorum. Zamanını kestiremiyorum."

Kaynak: haberinburada