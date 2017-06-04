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need for speed payback 5 farklı oyun modu ile geliyor

NEED FOR SPEED PAYBACK 5 FARKLI OYUN MODU İLE GELİYOR

Satış rekorları kıran efsane yarış oyunu Need for Speed, nefes kesecek olan yeni macerası Need for Speed Payback ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Tarih : 04 Haziran 2017, 11:01
Puan Ver : Need For Speed Payback 5 Farklı Oyun Modu İle Geliyor(5/10)6


Need for Speed Payback için resmi duyuru yapıldı. Efsane seri Need for Speed Payback ile yoluna devam edecek. Fortune Valley'in yer altı dünyasında geçen Oyunda daha önce parçalanmış olan ekibi topluyor ve şehirdeki gazinoları, suçluları ve hatta polisleri yöneten kartel The House'u bitirmek için tekrar bir araya geliyorsunuz. Bunla arasında Tyler, Mac ve Jess oynanabilir karakterler olarak karşımıza çıkıyor.



5 FARKLI OYUN MODU OLACAK

 

Oyunda Race, Drift, Off-Road, Drag, ve Runner olarak 5 farklı oyun modu bulunuyor. Yaptığınız her şeyin merkezinde arabanız yer alıyor. Dünyanın farklı yerlerinde kaderine terk edilmiş arabaları keşfedip hayalinizdeki mükemmel arabayı sıfırdan inşa edebiliyorsunuz. Yedek parça piyasasındaki en gösterişli parçaları kazanıp, satın alıp, toplayıp onlardan mükemmel sürüş makineleri yaratabiliyorsunuz.



POLİS KOVALAMACALARI GERİ DÖNÜYOR

 

Yüksek gerilimli polis kovalamacaları da geri dönüyor. Campaign etkinliklerinde şöhretinizi riske atarak Autolog önerileri aracılığıyla arkadaşlarınıza veya potansiyel rakiplerinize meydan okuyabilir ya da klasik çevrimiçi puan tablolarında kafa kafaya yarışabilirsiniz.








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