NEFES BORUSUNA ET PARÇASI KAÇAN MİNİK EYMEN, DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜ
Kütahya'da 2 yaşındaki çocuk doğum gününde yemek yediği sırada nefes borusuna kaçan et parçası yüzünden hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, nefes borusuna et parçası kaçan 2 yaşındaki Eymen Dağtaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eymen'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi.
2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BOĞAZINA ET PARÇASI KAÇTI
Turan Dağtaş ve Derya Dağtaş'ın çocukları Eymen Dağtaş'ın nefes borusuna akşam yemeğinde yenilen pilavda bulunan et parçası kaçtı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN MİNİK ÇOCUK DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜ
Gelen 112 ambulansıyla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eymen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eymen'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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