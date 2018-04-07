NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN MANCHESTER UNİTED OLDU
İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında şampiyonluk maçına çıkan Manchester City, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Manchester United'a 3-2 mağlup oldu.
İngiltere Premier Ligi'nin 33. hafta mücadelesinde Manchester City kendi sahasında Manchester United'ı ağırladı. Ada'da şampiyonluğunu ilan etmek için City büyük bir motivasyonla sahaya çıktı.
CİTY, İLK YARIYI 2-0 ÖNDE KAPATTI
Mücadeleye hızlı başlayan taraf City oldu. Vincecnt Kompany 25. dakikada skoru 1-0'a getirdi. Karşılaşmanın 30. dakikasında İlkay Gündoğan skoru 2-0 yaptı ve bu şok skorla ilk yarı bitti. Bu sonuçla taraftarlar da şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Ancak tecrübeli teknik adam Mourinho son sözünü söylemedi.
POGBA GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ YAKTI
2. yarıda soyunma odasından bambaşka bir United sahaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldız Pogba 53'te takımının gol sessizliğini bozdu. 55. dakikada Fransız yıldız yine sahneye çıktı ve skoru eşitleyen golü kaydetti. Etihad'da bir anda şampiyonluk şarkıları yerini tedirginliğe bıraktı.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI HAFTAYA KALDI
69'da Smalling skoru 3-2'ye getirdiğinde United, City'i yıkmayı başardı ve maç 3-2'lik skorla sona erdi.
Alınan bu sonuçla United puanını 71'e yükseltti. City ise 84 puanda kaldı ve şampiyonluğunu kutlamak için haftayı beklemeye geçti.
Kaynak: haberinburada
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