NEFES KESEN MAÇTA SEVİLLA, REAL MADRİD'İ DEVİRDİ
La Liga'da Sevilla, evinde konuk ettiği Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.
La Liga'da Sevilla, taraftarı önünde Real Madrid'i konuk etti. Sevilla, daha üstün oynadığı maçta Real Madrid'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Wissam Ben Yedder, 45. dakikada Miguel Layun ve 84. dakikada kendi kalesine Sergio Ramos kaydetti. Real Madrid'in gollerini 87. dakikada Borja Mayoral ve 90-5. dakikada penaltıdan Sergio Ramos attı. Real Madrid'de 58. dakikada Sergio Ramos bir de penaltıdan yararlanamadı.
SEVILLA PUANINI 54'E ÇIKARDI
Bu galibiyetin ardından Sevilla, La Liga'daki puanını 54'e çıkardı. Real Madrid ise ligde 72 puanda kaldı.
Sevilla ligin 37. haftasında deplasmanda ezel, rakibi Real Betis ile karşılaşacak. Real Madrid ise hafta sonun sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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